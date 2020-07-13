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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة ميشيل مارتن؛ رئيس وزراء إيرلندا، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.
وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة ميشيل مارتن؛ رئيس وزراء إيرلندا، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.
وقال سمو ولي العهد: يسعدنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعب إيرلندا الصديق.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 08:24 AM
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة ميشيل مارتن؛ رئيس وزراء إيرلندا، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.
وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة ميشيل مارتن؛ رئيس وزراء إيرلندا، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا.
وقال سمو ولي العهد: يسعدنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للوزراء في إيرلندا، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعب إيرلندا الصديق.
، القيادة تهنئ ميشيل مارتن بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في إيرلندا ،
المصدر : الخليج 365
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