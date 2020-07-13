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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.فيروس كورونا الجديد
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 08:17 AM
تسجيل 24831 إصابة إضافيةالبرازيل: 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.
، البرازيل: 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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