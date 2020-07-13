شكرا لمتابعة خبر عن المرور يرد على طلب مواطن: " لا تمنعون التظليل الشمس تعميني " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعرب مواطن عن معاناته مع الشمس أثناء القيادة، موجها للمرور السعودي طلب مفاده: " لا تمنعون التظليل الشمس تعميني وأنا اسوق" . أعرب مواطن عن معاناته مع الشمس أثناء القيادة، موجها للمرور السعودي طلب مفاده: " لا تمنعون التظليل الشمس تعميني وأنا اسوق" . من جانبه رد " المرور السعودي " موضحًا للمواطن ضوابط التظليل. Advertisements وفيما يلي ضوابط التظليل كاملة:

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