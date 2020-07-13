شكرا لمتابعة خبر عن " مفقود القصيم " قرر الاعتماد على نفسه والعمل ببيع البطيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

بعد العثور على الطفل المختفي بالقصيم، كشف خال الطفل تفاصيلا جديدة بالواقعة موضحًا دوافعه لترك المنزل.

وأوضح الخال أن ابن شقيقته قرر الاعتماد على نفسه والبدء بالعمل في بيع البطيخ والتمور في عين الجوا بالقرب من القصيم، بحسب العربية.

وأشار إلى أن الطفل قرر أن يصنع لنفسه قصة نجاح بعيدا عن أسرته التي تعيش بظروف اقتصادية جيدة.