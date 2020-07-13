هل تخضع العمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة للقيمة المضافة.. "الزكاة " تجيب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ورد استفسار للهيئة العامة للزكاة والدخل، حول ما إذا كانت تخضع العمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة لضريبة القيمة المضافة. ورد استفسار للهيئة العامة للزكاة والدخل، حول ما إذا كانت تخضع العمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة لضريبة القيمة المضافة. وأجابت الهيئة بقولها: " تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات الصحة للمواطنين فقط بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة " . وتابعت: " أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة " .

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