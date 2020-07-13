شكرا لمتابعة خبر عن تعافي أكبر مصابة بكورونا في الحدود الشمالية عمرها 106 أعوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الحدود الشمالية (صدى): شهدت الحدود الشمالية تعافي أكبر مصابة بفيروس شهدت الحدود الشمالية تعافي أكبر مصابة بفيروس كورونا المستجد، وعادت إلى منزلها أمس الأحد بعد 18 يومًا من الإصابة. وكانت السيدة صاحبة الـ 106 أعوام، قد أًصيبت بالفيروس في رفحاء، وتم نقلها إلى مستشفى برج الشمال الطبي في عرعر لتلقي العلاج. اقرأ أيضا:

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