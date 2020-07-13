“الحج والعمرة”: الانتهاء من الفرز الإلكتروني لطلبات الحج

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أمس (الأحد)، الانتهاء من الفرز الإلكتروني لطلبات الحج المقدمة من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة.
وأوضحت أن المتقدمين ينتمون لـ 160 جنسية، مشيرةً إلى أنها ستختار منهم من يؤدون فريضة الحج هذا العام.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن اختيار الحجاج سيكون وفقاً لشروط صحية محددة، وحددت فترة لاستقبال طلبات الراغبين في أداء الحج من غير السعوديين، حيث تقرر أن يكون اختيار الحجاج السعوديين من رجال الأمن والصحة.
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