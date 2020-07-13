رئيس هيئة الترفيه يعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في المملكة

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة #ترفيهنا_آمن التي أطلقتها الهيئة اليوم عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوّارها.

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أنها نشرت الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية.

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وأضافت أن اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه جاءت لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم..، وتباعد الزوار، وترك مسافة آمنة بين الألعاب، بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.

وأشارت إلى أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.



