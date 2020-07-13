مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف تقنية في مجال الأمن السيبراني

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يعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

1- مدير حوكمة وتقييم مخاطر الأمن السيبراني والامتثال

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، الأمن السيبراني، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلهم

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال الأمن السيبراني وحوكمة البيانات منها 3 سنوات في منصب إداري.

– حاصل على إحدى الشهادات (CISA, CRISC, ISO 27005, SSCP, CDMP, CEH).

– المعرفة بمعايير الأمن السيبراني (NCA و ISO 27005).

– المعرفة بلوائح نظام حماية معلومات المرضى الأمريكي (HIPAA).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

الوصف الوظيفي:

يتولى شاغل الوظيفة مسؤولية توجيه إدارة حوكمة وتقييم مخاطر الأمن السيبراني والامتثال بما في ذلك تطوير إطار حوكمة الأمن السيبراني والبيانات، وإطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتقييم مخاطر الأمن السيبراني والتخفيف منها لإدارة الأمن السيبراني ومخاطر البيانات بشكل استباقي وفعال ضمن الاستراتيجية واللوائح والسياسات والأدوات وبرنامج الامتثال. .

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2- مهندس أول حوكمة وتقييم مخاطر الأمن السيبراني والامتثال

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب، الأمن السيبراني، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلهم

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأمن السيبراني والحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.

– يفضل الحاصلين على أحد الشهادات (CISA, CRISC, ISO 27005, SSCP, CDMP, CEH).

– المعرفة بمعايير الأمن السيبراني (NCA و ISO 27005).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

الوصف الوظيفي:

يتولّى شاغل الوظيفة أنشطة حوكمة وتقييم مخاطر الأمن السيبراني والامتثال بإشراف محدود لحماية المعلومات والأنظمة الرقمية والبنية التحتية من المخاطر في الفضاء السيبراني بما يتوافق مع معايير ولوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والأخرى المعمول بها.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/11/21هـ عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://bit.ly/3iSZykN

