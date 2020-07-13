إعلان 29 وظيفة متنوعة في مستشفيات الأمن المركزي بمناطق المملكة

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تعلن شركة إيه إم آي العربية السعودية (AMI) عن توفر (29) وظيفة إدارية وفنية وصحية للعمل في (مستشفيات الأمن المركزي) بكل من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها) حسب المسميات والشروط التالية:

– ممرض (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تمريض) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص ورخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.

– مساعد طبيب أسنان (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها)

المتطلبات: دبلوم (مساعد طبيب أسنان) بعد الثانوية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص ورخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.

– فني تعقيم (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها)

المتطلبات: دبلوم (تعقيم) بعد الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال التعقيم ولديه رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.

– مساعد صيدلي (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها)

المتطلبات: دبلوم (صيدلة) بعد الثانوية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص ولديه رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول.

– مترجم (أبها)

المتطلبات: بكالوريوس في (اللغة الإنجليزية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الترجمة الطبية.

– فني صيانة غازات طبية (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها)

المتطلبات: دبلوم بعد الثانوية (ميكانيكا أو إلكتروميكانك) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الغازات الطبية.

– فني سجلات طبية (الدمام)

المتطلبات: دبلوم بعد الثانوية في (السجلات الطبية) ولديه رخصة مزاولة المهنية سارية المفعول (لا يشترط الخبرة).

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– أخصائي مواد (الرياض)

المتطلبات: دبلوم (صيدلة) أو دبلوم بأحد مسميات وظائف الفنيين المساعدين مع خبرة في العمل بالمستشفيات وإتقان اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس.

– مساعد إداري (الرياض)

المتطلبات: دبلوم (إدارة صحية أو إدارة أعمال أو إدارة عامة) مع خبرة لا تقل عن سنتين وإتقان اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس.

الوثائق المطلوبة:

– السيرة الذاتية.

– صور من المؤهلات العلمية.

– تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية فقط).

نبذة عن الشركة:

شركة أيه إم آي العربية السعودية (AMI) تم تأسيسها عام 1981م من قبل الشركة الطبية الأمريكية العالمية (American Medical International Co) وشركة زينل السعودية (XENEL Industries Ltd)، في عام 1988م أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لشركة زينل السعودية، وعلى مدار العقود القليلة قامت الشركة بإدارة وتشغيل كبرى المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وفقاً لمعايير الجودة العالمية وسلامة المرضى.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/11/21هـ عبر إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه بصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

