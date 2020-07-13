كيف تستخدم جوجل هاتفك لتوقع حركة المرور وتخطيط الرحلات؟

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زاد اعتمادنا على هواتفنا الذكية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لدرجة أن خبراء الأمن يشيرون إلى أننا لا نعلم بالضبط كم البيانات التي ترسلها هواتفنا والتطبيقات التي نستخدمها يوميًا إلى خوادم الشركات حول العالم. على سبيل المثال: هل تعلم أن خرائط جوجل يمكن أن تستخدم هاتفك للمساعدة في توقع الاختناقات المرورية على الطريق؟

سنكتشف في مقالنا اليوم كيف تستخدم جوجل هاتفك لتوقعِ حركة المرور والتخطيط للرحلات وأنت لا تعلم، وكيفية إيقاف هذه الميزة إذا لم تعجبك:

أولًا؛ كيف تعرف جوجل موقعك بالضبط؟

هل لاحظت قبل ذلك وصول إشعار في هاتفك من (خرائط جوجل) بترشيح أماكن قريبة منك، أو لطلب تقييم مكان أنت موجود فيه، على الرغم من أنك لا تستخدم تطبيق (خرائط جوجل) في هذا الوقت؟ هذا يحدث لأن خرائط جوجل لديها خدمة تعمل في الخلفية لتتبع موقعك، لتزويدك بالخدمات المتعلقة بموقعك.

ويمكنك مشاهدة هذه الخدمة وهي تعمل من خلال صفحة (المخطط الزمني) Timeline في خرائط جوجل، حيث ستجد قائمة كاملة برحلاتك السابقة، تضم عدد المدن التي زرتها، والأماكن التي زرتها داخل هذه المدينة وكل ذلك محدد بالوقت والتاريخ.

هذه ليست سوى واحدة من التقنيات العديدة التي تشرح كيفية عمل خرائط جوجل،ومن خلال هذا يمكن لجوجل التنبؤ بحركة المرور.

ثانيًا؛ كيف تستخدم جوجل هذه المعلومات للتنبؤ بحركة المرور؟

عند استخدام خرائط جوجل أثناء التنقل؛ بمجرد إدخال الواجهة التي تريد أن تصل إليها ستجد أن التطبيق يقدم لك أكثر من مسار للوصول إلى وجهتك مع توضيح أن بعض المناطق تعاني من اختناق مروري حاليًا. فكيف تتنبأ جوجل بالاختناقات المرورية؟

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تقوم جوجل بذلك عن طريق تحديد موقع المستخدم عبر خرائط جوجل، حيث إن كل شخص يحمل هاتفًا ذكيًا يتضمن تطبيق خرائط جوجل، وقام بتشغيل ميزة تتبع الموقع، يمثل نقطة في الخريطة.

وبذلك يمكنك معرفة المناطق المزدحمة من خلال عدد النقاط التي توجد داخلها، فعلى سبيل المثال: إذا أظهرت الخريطة تجمعًا كبيرًا من نقاط الموقع داخل قاعة الحفلات الموسيقية فمن المفترض أن هناك حفلة يحضرها عدد من الناس.

وبهذه الطريقة يمكن اكتشاف الاختناقات المرورية من خلال عدد النقاط الموجودة في الطرق، حيث يستخدم الناس هواتفهم داخل السيارات طوال الوقت، ابتداءً من تشغيل (GPS) للتنقل، وحتى الأطفال الذين يشعرون بالملل ويشاهدون يوتيوب في المقعد الخلفي للسيارة. ونتيجة لذلك ستتمكن من رؤية حركة السيارات على الطريق.

وبذلك تستخدم جوجل بيانات الموقع التي تتلقاها لإنشاء توقع لحركة المرور، حيث تبحث عن ازدحام الموقع من خلال عدد النقاط الموجودة على الطريق، وتستخدم ذلك لتوجيه مستخدمي خرائط جوجل الآخرين لإبعادهم عن الازدحام وتقديم مسارات أسرع.

ثالثًا؛ كيف يمكنك إيقاف تتبع جوجل لك؟

للبدء؛ يجب تسجيل الدخول إلى صفحة عناصر التحكم في نشاط حساب جوجل الخاص بك، حيث يمكنك الوصول إلى بياناتك التي تحتفظ بها جوجل،والتحكم فيها وفقًا لما يناسبك.

تتضمن هذه الصفحة إعداد (سجل المواقع) Location History، الذي يحتوي على سجل الأماكن التي زرتها بشكل تلقائي، وتتيح لك جوجل حذف هذه البيانات يدويًا، أو ضبط حذفها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة حساب جوجل الرئيسية.

اضغط على علامة تبويب (البيانات والتخصيص) Data & personalization.

مرر إلى الأسفل حتى تصل قسم (التحكم في النشاط) Activity controls، ثم اضغط على خيار (إدارة النشاط) Manage activity.

تحت (سجل الموقع ) Location History؛ اضغط على خيار (إدارة النشاط) Manage activity.

سيظهر لك المخطط الزمني لكل الأماكن التي زرتها، وفي أسفل الشاشة ستجد كل تفاصيل هذه الأماكن.

اضغط على أيقونة الترس الموجودة في أسفل الجهة اليمنى من الصفحة للوصول إلى المزيد من الإعدادات.

اضغط على خيار (حذف سجلّ المواقع بالكامل) Delete all Location History، لحذف جميع بيانات المواقع الخاصة بهاتفك المحفوظة في خوادم جوجل.

كما يمكنك ضبط حذف هذا السجل تلقائيًا، وذلك من خلال الضغط على خيار (حذف سجلّ المواقع تلقائيًا) Automatically Delete Location History الموجود أسفل الخيار السابق، ثم حدد المدة الزمنية للحذف، بثلاثة أشهر، أو 18 شهرًا.



