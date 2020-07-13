المرور يحذر من 4 مخاطر للمراوغة بين المركبات

بينها نسب الحوادث المرورية
حذَّر المرور السعودي، من المراوغة بسرعة بين المركبات أثناء قيادة السيارات على الطرق؛ لكونها خطرًا على المارة وسببًا في ارتفاع نسبة الحوادث المرورية.
وعدَّد حساب «المرور السعودي»، عبر تويتر، مخاطر المراوغة بين المركبات، اعتدادًا بأنها تربك مستخدمي الطريق وتعرضهم للحوادث المرورية، فضلًا عن كونها مخالفة للأنظمة المرورية.
وأضاف، أن المراوغة بين المركبات، ترفع نسب وقوع الحوادث المرورية، وتعرض سلامية مرتادي الطريق للخطر، كما تزيد من صعوبة التحكم في المركبة.
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