القيادة تُهنئ ميشيل مارتن بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في إيرلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في إيرلندا.

وقال الملك: «يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيسًا للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة إلى ميشيل مارتن رئيس وزراء إيرلندا بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في إيرلندا.

وقال ولي العهد: يسعدنا بمناسبة انتخابكم رئيسًا للوزراء في إيرلندا، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعب إيرلندا الصديق.