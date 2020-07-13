أمير حائل ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العنزي»

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوالد وذوي الشهيد العريف أحمد بن فهد بن عوض العنزي الذي استشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للأمير بوالد الشهيد، أعرب خلاله عن تعازيه لذويه وعن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد وما قام به فداءً للوطن، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

كما قدم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد خلال الاتصال الهاتفي بوالده سائلًا الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، فيما عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم ووقفتهم مع أبنائهم من ذوي شهداء الواجب.