أبشر توضح الخطوات المطلوبة لتجاوز مشكلة «عدم حفظ البريد الإلكتروني»

أوضحت أهمية التواصل..
أوضحت منصة «أبشر»، الخطوات المطلوبة؛ لتجاوز مشكلة عدم حفظ البريد الإلكتروني للمستفيدين.
وقالت المنصة، عبر موقع «تويتر»، إنه في حالة عدم حفظ البريد الإلكتروني للمستفيد؛ عليه الدخول إلى حسابه الرسمي عبر المنصة، من خلال جهاز مكتبي، أو جهاز محمول أو «لاب توب»، وإعادة المحاولة، وعند استمرار المشكلة يتم التواصل مع المنصة بشكل مباشر للحصول على الخدمات المطلوبة.
جاء ذلك ردًّا من منصة «أبشر»، على تساؤل إحدى المستفيدات قالت فيه: «حاولتُ أحفظ البريد الإلكتروني الخاص بي، في أبشر لكن لم يتم حفظه، ومطلوب مني تنشيطه في طاقات ومتابعته عبر بريدي الإلكتروني في أبشر؛ فما الحل؟».
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