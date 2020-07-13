السعودية اليوم / تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت ألمانيا 159 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وشهدت ألمانيا حالة وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع مجمل عدد الضحايا إلى 9063 وفاة.

وكان المعهد أفاد أمس الأحد بتسجيل 248 إصابة وثلاث حالات وفاة.

// انتهى //

07:46ت م

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برلين 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا 159 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 198963.وشهدت ألمانيا حالة وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع مجمل عدد الضحايا إلى 9063 وفاة.وكان المعهد أفاد أمس الأحد بتسجيل 248 إصابة وثلاث حالات وفاة.// انتهى //07:46ت م0020

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