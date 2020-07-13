السعودية اليوم / المكسيك البلد الرابع في العالم من حيث عدد وفيات كورونا



مكسيكو 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أصبحت المكسيك امس الأحد البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس

وقالت السلطات الصحية المكسيكية على تويتر "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكدة (بالفيروس) و35,006 وفيات".

// انتهى //

07:23ت م

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مكسيكو 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأصبحت المكسيك امس الأحد البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك إيطاليا.وقالت السلطات الصحية المكسيكية على تويتر "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكدة (بالفيروس) و35,006 وفيات".// انتهى //07:23ت م0018

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