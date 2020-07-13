السعودية اليوم / وزارة الصحة الفلبينية تعلن تسجيل 162 وفاة بفيروس كورونا



مانيلا 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الفلبين وصل إلى 1534 بينما زادت الإصابات بواقع 2124 حالة إلى 56259 في المجمل.

وأوضحت أن أكثر من نصف الوفيات الأخيرة البالغ عددها 162 حالة تعود إلى شهر يونيو حزيران مضيفة أن الوزارة تتوقع الإعلان عن المزيد في ظل استمرار عملية توفيق البيانات.

// انتهى //

07:23ت م

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مانيلا 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا وقالت مسؤولة بالوزارة إن السلطات أضافت حالات تعود إلى يونيو حزيران بعد التحقق من أسباب الوفاة.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الفلبين وصل إلى 1534 بينما زادت الإصابات بواقع 2124 حالة إلى 56259 في المجمل.وأوضحت أن أكثر من نصف الوفيات الأخيرة البالغ عددها 162 حالة تعود إلى شهر يونيو حزيران مضيفة أن الوزارة تتوقع الإعلان عن المزيد في ظل استمرار عملية توفيق البيانات.// انتهى //07:23ت م0017

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