السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

اعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 62 حالة اصابة جديدة بفيروس

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية، ما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند 289 حالة.

ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.

وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة حتى تتوافر لقاحات لكوفيد.19- وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 12204 شخصا بزيادة 26 عن اليوم السابق.

// انتهى //

07:12ت م

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سول 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واساعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 62 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 13 الفا و 479 شخصا.وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية، ما يجعل إجمالي الوفيات يستقر عند 289 حالة.ولا تزال السلطات الصحية في البلاد تشعر بالقلق بسبب موجة أخرى من تفشي الفيروس في الصيف وسط ارتفاع مستمر في الإصابات المحلية والحالات القادمة من الخارج.وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونجو يوم الأحد إن مناعة القطيع "مستحيلة" هنا وجدد دعواته للمواطنين باتباع إجراءات النظافة الصارمة حتى تتوافر لقاحات لكوفيد.19- وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 12204 شخصا بزيادة 26 عن اليوم السابق.// انتهى //07:12ت م0015

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