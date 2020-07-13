السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 177 اصابة جديدة بكوفيد19



ملبورن 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين تسجيل 177 حالة اصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و 151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات اصابة معروفة.

ويأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياما تجاوزت فيها حالات الاصابة حاجز 200 اصابة يوميا.

// انتهى //

06:22ت م

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ملبورن 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين تسجيل 177 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حالة واحدة كانت في فندق للحجر الصحي و 151 حالة تحت الفحص، علاوة على 25 حالة على صلة بحالات اصابة معروفة.ويأتي العدد الجديد بعد أن شهدت الولاية أياما تجاوزت فيها حالات الاصابة حاجز 200 اصابة يوميا.// انتهى //06:22ت م0006

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