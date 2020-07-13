شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض وتدمير طائرة حوثية " سابعة " باتجاه المملكة استهدفت المدنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.

وبذلك تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار و4 صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي على كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية.