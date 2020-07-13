خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر منصة قياس وتطبيق توكلنا

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس الإلكتروني، علمًا بأن الاختبارات أجريت هذا العام عن بُعد للمرة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكشف حساب خدمة المستفيدين الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر «تويتر»، أن جميع الطلاب سيتقدمون للاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل، وفي المقرات، على أن يتم إعلان نتائجهم في موعد موحّد وهو 20 ذي القعدة 1441 هـ.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الخطوات المطلوبة للاستعلام عن النتائج عبر موقع قياس الإلكتروني؛ بإتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الملف الخاص بالطالب عبر الرابط التالي (من هنا)

- اختيار النتائج.

- تحديد نوع الاختبار.

- الضغط على بحث.

كما أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر «تويتر»، إمكانية الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال تطبيق توكلنا، عبر الخطوات التالية:

- تحميل تطبيق توكلنا.

- التسجيل في التطبيق.

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- الدخول إلى التطبيق برقم الهوية.

- عند الانتقال للشاشة الرئيسية؛ يظهر إشعار يتضمن نوع الاختبار والنتيجة.

كما أوضح المركز الوطني للقياس، أنه خطّ لنفسه رسالة ورؤية؛ تحدد برامج عمله ومساره المعني بإعداد مقاييس علمية ومهنية تتوفر فيها العدالة والكفاية، وتسعى لتحقيق ريادة عالميّة في صياغة الاختبارات والمقاييس التربوية والمهنيّة.

أهمية اختبار التحصيلي عبر قياس

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن اختبارات التحصيلي تقيس مدى استيعاب الطالب لما درسه على مدار السنوات الثلاث بالثانوية العامة في التخصصات النصرية والعلمية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يتم توزيع الأسئلة بواقع 50% لمقررات الصف الثالث الثانوي، بينما الصف الثاني الثانوي 30% والصف الأول الثانوي 20%، وهو اختبار مدته ساعتان في اختبار مقسم إلى 5 أقسام، بحيث يستغرق كل قسم منهم 25 دقيقة.

وأوضح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، ردًّا على استفسار أحد الطلاب حول طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي بأنه يمكن الدخول على تطبيق توكلنا، ثم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية وفور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب سينبه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار والنتيجة.

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