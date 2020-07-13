أخبار السعودية.. قانوني يوضح عقوبة ذوي الطفلين وائل وجواهر.. وتوضيح من «التأمينات» بشأن صرف تعويض «ساند»

ترصد صحيفة عاجل اليوم أهم أخبار السعودية، حيث كشف قانوني في تصريحات خاصة لـ«عاجل»، تعقيبًا على حادثة الطفلين وائل وجواهر، العقوبات التي تنتظر ذوي الطفلين، فيما أطاحت شرطة القصيم بتشكيل عصابي تورَّط في السرقة تحت تهديد السلاح، وأطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي انتحل أعضاؤه صفة رجال الأمن وسرقوا أموالًا ومجوهرات بالملايين، وإلى التفاصيل:

«حقوق الإنسان»: التحرش الجنسي بالأطفال انتهاك لمنظومة القيم.. وتتم محاربته بأشد العقوبات

أكدت المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، أن التحرش الجنسي بالأطفال، يُعدّ انتهاكًا شنيعًا لمنظومة القيم والأخلاق، لافتة إلى أنه مُجرَّم لبشاعته، ومحرَّم لمخالفته الفطرة السوية، مشيرة إلى أن هيئة حقوق الإنسان، ستتخذ كل الإجراءات مع جهات الاختصاص لمحاربة هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان اتخاذ أشد العقوبات بحقهم وحماية المجتمع منهم.

قانوني لـ «عاجل»: عقوبات تعزيرية تنتظر ذوي الطفلين وائل وجواهر

أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن باتل، في تصريحات خاصة لـ«عاجل»، تعقيبًا على حادثة الطفلين وائل وجواهر، أن هناك عقوبات قانونية تنتظر ذويه، بحسب مواد نظام حماية الطفل، لافتًا إلى أن النظام أقر بأنّ عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعًا أو نظامًا ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية يُعدّ من قبيل الإهمال.

«الصحة»: نصف إصابات كورونا الحرجة فوق 60 عامًا.. والثلثان من الذكور

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض آخر مستجدات كورونا، أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العنايات المركزة تبلغ أعمارهم ٦٠ عامًا فأكثر، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية من ٤٠ إلى ٦٠ عامًا يشكّلون نحو ثلث عدد الحالات الحرجة، وتمثل الإناث ثلث الحالات المسجلة، والثلثان تقريبًا من الذكور.

القبض على تشكيل عصابي بالقصيم تورَّط في السرقة تحت تهديد السلاح

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون من (ثلاثة مواطنين، في العقد الرابع من العمر)، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهم بالسلب تحت تهديد السلاح، وسرقة المركبات والمحلات التجارية.

«شرطة الرياض» تُطيح بتشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال الأمن وسرقوا أموالًا ومجوهرات بالملايين

ألقت شرطة الرياض القبض، على تشكيل عصابي لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض، بانتحالهم صفات رجال أمن، واحتجازه وأفراد أسرته، والقيام بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية؛ حيث جرى إيقاف المتهمين جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شُرطة القصيم: الشاب المفقود لم يُصب بأذى.. وجارٍ تسليمه لذويه

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي، عن العثور على هذا الشاب في محافظة عيون الجواء، لافتًا إلى أن الحالة الصحية لهذا الشاب جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه وأنه يجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.

«التأمينات»: صرف تعويض شهر أغسطس بنفس الاَلية السابقة لجميع المستفيدين المسجلين في «ساند»

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، استمرار دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثر من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس بنفس آلية أشهر الدعم السابقة؛ حيث سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حاليًا في سجلات ساند حسب المعتاد في اليوم الأول من الشهر ووفقًا لنسب الدعم الحالية.

لخريجي وخريجات الثانوية العامة.. آلية وشروط القبول بجامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اكتمال جاهزيتها لفتح ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ببرامج الانتظام ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼ‌ﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ المقبل 1442هـ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ بجدة ﻭﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﺑﻎ؛ حيث خصصت الجامعة أكثر من 13 ألف مقعد دراسي للطلاب والطالبات.

انتهاء فرز طلبات موسم « حج ١٤٤١» إلكترونيًّا للمتقدمين من 160 جنسية

أعلنت وزارة الحج والعمرة الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١هـ إلكترونيًّا للمتقدمين من ١٦٠ جنسية، وذلك وفقًا لمعايير صحية حفاظًا على السلامة.

10 آلاف ريال غرامة الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح.. والمضاعفة عند التكرار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، عن أنه تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28/ 11/ 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

الأرصاد عن «طقس الإثنين»: رياح وغبار وأتربة على 9 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية لليوم الإثنين، لافتة إلى استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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