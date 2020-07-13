السعودية اليوم / البرازيل تسجل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

// انتهى //

03:05ت م

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برازيليا 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 24831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1849681 حالة.وأشارت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد إلى تسجيل 631 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 72100 حالة.وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.// انتهى //03:05ت م0263

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