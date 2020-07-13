السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، أنه تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي ليفيروس كورونا في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 750 تحليلًا مخبريًا، لافتًا إلى تسجيل 203 متعاف من الوباء، ليصبح عدد المتعافين 2363 شخصًا.

// انتهى //

02:20ت م

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نواكشوط 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، أنه تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5355 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي ليفيروس كورونا في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 750 تحليلًا مخبريًا، لافتًا إلى تسجيل 203 متعاف من الوباء، ليصبح عدد المتعافين 2363 شخصًا.// انتهى //02:20ت م0256

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