شكرا لقرائتكم خبر عن 1820 ساعة تدريبية لرفع أداء المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

قدمت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، 174 برنامجًا تدريبيًا خلال فترة الصيف، لرفع مستوى الأداء المهني لمعلمي ومعلمات المنطقة، ضمن مشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مرحلته الثالثة «عن بُعد» بواقع 1820 ساعة مهنية ينفذها 107 مدربين ومدربات عبر 138 قاعة افتراضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ«اليوم»، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لهذا العام 2020م، تستهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية؛ بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.

وأضاف إن برامج التدريب النوعية تسعى للمساهمة في تحقيق إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم بما يدعم ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء، وتجويد نواتج التعلم من خلال المبادرات والمشاريع النوعية.

وأكد أن البرامج التطويرية الحالية تمت برمجتها «عن بعد» إنفاذا لتوجيهات الدولة - حفظها الله - بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أن حزمة البرامج تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة.

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واعتبر إطلاق البرامج خلال الإجازة الصيفية لهذا العام عن بُعد يتواكب مع إمكانية استثمار القدرات التقنية الفائقة.

وأكد أن إدارة التعليم في المنطقة شكَّلت لجنتَين تنفيذيتَين، إحداهما للبنين، والأخرى للبنات؛ لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج عن بُعد بما يراعي مستوى عاليا في الأمن السيبراني بمنصات التدريب، وتتضمن احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب، وإرسال الملفات، والتصويت وغيرها، وهي تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى.

وتنوعت البرامج التدريبية التي بدأت فعليًا في عدة مجالات، منها: القيادة والأمن السيبراني، القياس والتقويم، مهارات البحث، التعليم الإلكتروني، تقنيات التعليم، التربية الصحية والبدنية، والأمن والسلامة المدرسية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية عام، والتحضير لاختبار «الأيلتس»، والموهوبون، والتعليم المستمر، التربية الأسرية، والتوجيه والإرشاد، النشاط الطلابي، والإعلام والتواصل الاجتماعي، المختبرات المدرسية، واللغة الصينية، القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، اللغة العربية، والرياضيات، العلوم الطبيعية، والتربية الخاصة، وغيرها من البرامج شملت أكثر من عشرين مجالاً تدريبيًا.