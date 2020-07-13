شكرا لقرائتكم خبر عن 5904 زيارات تفتيشية لـ«الغذاء والدواء» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن قطاعها الشرقي أجرى في الستة الأشهر الماضية 5904 جولات تفتيشية، تنوعت بين التفتيش على المنشآت الدوائية ومنشآت الأجهزة الطبية، ومتابعة نظامية المنتجات والتأكد من سلامتها عند التداول أو التخزين.

وأشارت الهيئة إلى أن من أهداف الجولات التفتيشية التحقق من أن مستودعات الأدوية تطبق أسس ممارسة التخزين والتوزيع الجيدة «GSDP»، وأن منشآت الأجهزة الطبية تطبق المواصفة «ISO 13485»، لضمان تخزين وتوزيع هذه المنتجات في ظروف مناسبة.