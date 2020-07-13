5904 زيارات تفتيشية لـ«الغذاء والدواء»

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وأشارت الهيئة إلى أن من أهداف الجولات التفتيشية التحقق من أن مستودعات الأدوية تطبق أسس ممارسة التخزين والتوزيع الجيدة «GSDP»، وأن منشآت الأجهزة الطبية تطبق المواصفة «ISO 13485»، لضمان تخزين وتوزيع هذه المنتجات في ظروف مناسبة.
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