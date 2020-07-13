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تعرف على موعد القبول في جامعات الرياض الحكومية

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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد بدء التقديم على القبول في جامعات الرياض عبر بوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

ومواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الثلاثاء (23/11/1441هـ). إغلاق البوابة يوم الاثنين (29/11/1441هـ).

ومواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (24/11/1441هـ). إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (30/11/1441هـ).

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