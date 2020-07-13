شكرا لقرائتكم خبر عن 9305 أخطاء طبية بالمناطق بينها 1834 في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
إصدار القرارات
وأظهر التقرير الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الشرقية سجلت معدلا متأخرا في سرعة إصدار القرارات المتعلقة بقضايا الأخطاء الطبية بواقع «5.8» جلسة لكل قرار، فيما يبلغ المتوسط على مستوى المملكة «1.5».
عدد الجلسات
وبين التقرير أن عدد الجلسات القضائية للنظر في ملفات الأخطاء الطبية بلغ «5881»، استحوذت «صحة الشرقية» على المرتبة الثانية من مجمل الجلسات على مستوى المملكة بعدد «1319» جلسة صدر فيها 227 قرارا، بينما احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية بمعدل «5.8» جلسة لكل قرار.
قضايا مرحّلة
وأوضح أن عدد القرارات الصادرة من قبل الهيئات الطبية الشرعية بلغ «3920» قرارا، أغلبها في منطقة الرياض بعدد «1176» قرارا، بينما بلغ إجمالي عدد قضايا الأخطاء الطبية في صحة الشرقية «1546» قضية، منها «931» قضية مرحلة من العام الذي قبله.
وبلغ عدد قضايا الأخطاء الطبية المحالة إلى الهيئة الطبية الشرعية بالأحساء «288» قضية، منها «67» قضية مرحلة من العام الذي قبله، بينما بلغ معدل جلسات إصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية «1.7» جلسة لكل قرار. وأوضح أن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية في الأحساء بلغ «181»، صدر فيها «107» قرارات.
محاكم مستقلة
يذكر أن الهيئات الصحية الشرعية تشكلت بموجب المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 4/ 11/ 1426هـ، لتكون بمثابة محاكم مستقلة متخصصة في الأخطاء الطبية، ويبلغ عددها حالياً 19 هيئة صحية شرعية موزعة في 7 مناطق ومحافظات، يرأس كلاً منها قاض فئة «أ» يرشحه وزير العدل.
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