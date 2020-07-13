شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الكوادر الوطنية على وظائف 13 تخصصا تقنيا والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي تشكيل فريق العمل، في إطار اتفاقية الدعم المبرمة بين الجهتين مؤخرًا، لتدريب وتأهيل وتطوير مهارات القوى البشرية الوطنية؛ لشغل وظائف في القطاع الخاص، وضمان استقرارها وظيفيًا بعد إتمام فترة التدريب.
وسيتولى فريق العمل المشترك متابعة تنفيذ البرنامج التدريبي، وإجراء الزيارات الميدانية؛ لضمان جودة التدريب وتحقيق أهدافه، إضافة إلى إعداد تقارير شهرية عن سير البرنامج في شقّيه «النظري والعملي»، وذلك خلال مدة التدريب المقدّرة بـ4 أشهر.
وبموجب الاتفاقية المبرمة، سيتعيّن على «هدف» تقديم الدعم من خلال المشاركة في تحمّل تكاليف التدريب النظري والعملي للمتدربين، في حين سيتولى «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ومتابعة استمراريتهم على رأس العمل.
وتنطلق مستهدفات الاتفاقية، من إشراك القوى الوطنية وتمكينها للعمل في التخصصات التقنية المتقدمة، سعيًا لتقليص الفجوة بين الاحتياج ومتطلبات سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة القطاع التقني في المملكة.
ووفقًا لمجالات التدريب، تضمّن مجال الأمن السيبراني تنفيذ البرامج التدريبية التالية: الدورة التأسيسية للأمن السيبراني، والحماية الدفاعية، والحماية الهجومية، والبنية التحتية التقنية، والهندسة العكسية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب الكوادر الوطنية على وظائف 13 تخصصا تقنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.