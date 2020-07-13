شكرا لقرائتكم خبر عن «تعزيز الانتماء» في جامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، برنامجا إلكترونيا موجها للجنسين ضمن مشروع «مبادرون» بعنوان «الصورة الذهنية وتعزيز الانتماء». وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة د. مفلح القحطاني، أن البرنامج التدريبي سيعقد برعاية رئيس الجامعة د. فالح السلمي، ويقدمه أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. عبدالله العساف، ويقام الساعة 9 من مساء اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على خصائص الصورة الذهنية وأهميتها وأنواعها وقياس الصورة الذهنية وأساليب تحسينها والتعرف على إستراتيجية استعادة الصورة الذهنية.

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