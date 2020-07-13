شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 6777 سوريا ويمنيا بالزعتري وعبس والان نبدء بالتفاصيل
وراجع العيادات خلال الفترة من 2 يوليو إلى 8 يوليو 2020 في قسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 141 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 90 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 مرضى. كما صرفت الأدوية لـ161 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية مستفيدين اثنين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 52 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما قدّمت عيادات المركز خدماتها الطبية لـ3,158 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري. واستقبلت عيادات الطب العام 893 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 611 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 153 مريضًا، وراجع 101 مريض عيادتي الأسنان.
كما تم استقبال 441 امرأة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وبلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 284 مراجعًا، واستقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 89 حالة تم التعامل معها، وتعاملت عيادة اللقاحات مع 129حالة، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فقد تعاملت مع 78 حالة.
وتم إجراء 158 صوره أشعة لـ 93 مريضًا، وإجراء 855 تحليلًا مخبريًا لـ287 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 2,086 وصفة طبية.
ويقوم المركز من خلال عياداته التخصصية في المخيم بتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية التي من شأنها أن تخدم اللاجئين السوريين ليتمتعوا بصحة جيدة، كما أن عيادات المركز تُعد واحدة من أهم الروافد الطبية على مستوى المخيم؛ مما جعلها تصل إلى مرتبة متقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.
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