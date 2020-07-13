شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم دفعة تعويضات لأصحاب العقارات بنطاق مشروع «نيوم» والان نبدء بالتفاصيل

سلم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة أمس دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وأكد سموه، أن الإنسان السعودي يسر ويسعد بأنه مواطن في هذه البلاد الكريمة ويشعر بالاعتزاز والفخر، لأن ولاة أمرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد الأمين -حفظهما الله- نذرا أنفسهما لخدمة الدين أولا ثم شعبهما وبلادهما، وما نقوم به هذا اليوم هو تأكيد لهذه الرعاية الكريمة.

وقال: أحمد الله أنني كنت جزءا من هذا الأمر الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لإنماء هذا البلد ليس عمرانيا فقط ولكن بشريا وهذا هو المهم، مثمنا سموه توجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- السابقة بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض سواء في محافظة ضباء أو مدينة تبوك، إضافة إلى تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية لهم، منوها سموه بما أمر به سمو ولي العهد -حفظه الله- في بداية الأمر بأن التعويضات ستكون شاملة حتى للممتلكات التي لا يوجد لها صكوك وأوراق رسمية ولن يستثنى أحد، مشيرا إلى أن المشروعات التي سوف تنفذ والجاري تنفيذها سوف تعود بالنفع لأسرهم ولأبنائهم وبناتهم والمنطقة، من خلال فرص الابتعاث للبنين والبنات وأعطاهم الأولوية في التوظيف وهي نعمة كبرى نحمد الله عليها.

وأضاف: نحن الآن في اتصال مع وزارة الإسكان والداخلية لعمل تنظيم لتمكين وزارة الإسكان بمساعدة تلك الأسر في تسهيل بناء منازلهم الجديدة، وهي ستكون لافتة مقارنة بما هو حاصل الآن، راجيا من الجميع التعاون مع أعمال اللجان الميدانية لتقرر كل أسرة مكانها ليتسنى للجهات المعنية إكمال تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس وأيضا في كشوفات وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الأمور الحياتية، مؤكدا سموه أن كل أسرة سوف تجد ما يسعدها في المستقبل وما يسعد أبناءها وبناتها وهم في بلادهم وعلى أرضهم.