شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلات لـ 22 متقدما لماجستير الاعتدال والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية رئيس اللجنة فضيلة د. ناصر بن عثمان الزهراني، أن الرئاسة تهدف من خلال البرنامج إلى إعداد كفاءات مهنية مختصة في مجال الاعتدال والأمن الفكري، وتطوير مهاراتهم المعرفية بما يسهم إيجاباً في محاربة التطرف والإرهاب على الصعيد الفكري والاجتماعي والتقني، إلى جانب تعزيز جهود الرئاسة في محاربة أصحاب الفكر الضال وتفنيد شبهاتهم وذلك في إطار ما تقدمه الرئاسة من دورات وبرامج تطويرية هدفها تنمية وتطوير مهارات منسوبيها ورفع كفاءة إنتاجيتهم وتحقيق التميز في الأداء الذي تسعى إليه المملكة من خلال رؤيتها 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر مقابلات لـ 22 متقدما لماجستير الاعتدال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.