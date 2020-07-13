شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان 2447 مراجعا لعيادات مكافحة الأمراض الوبائية بحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 2 إلى 8 يوليو، في قسم التسجيل والفرز 578 مستفيدا، و103 لقسم الملاحظات، وعيادة التنويم 42 مستفيدا، و578 لقسم المصابين بالأوبئة، وقسم التوعية والتثقيف 564 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ 578 مريضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان 2447 مراجعا لعيادات مكافحة الأمراض الوبائية بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.