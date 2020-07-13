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32 ألف مستفيد من «الرعاية الأولية» بمكة

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استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية والعاجلة بالتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة أكثر من ٣٢ ألف مستفيد وصرف أكثر من ٢٦ ألف وصفة طبية خلال الـ ١٦ يوما الماضية، حيث تستقبل المراكز كافة الحالات المرضية من المواطنين والمقيمين وتقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع. وتعد خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية الركيزة الأساسية التي تتاح على نحو شامل لتقديم الرعاية الصحية للفرد والأسرة وخط العلاج الأول وحلقة الوصل بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع، وتعد جزءا لا يتجزأ من النظام الصحي الشامل الذي يهدف بالأساس إلى المساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة الحياة.

ويبلغ عدد المراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي بمكة ٨٠ مركزا يعمل منها ٦٦ مركزا لفترة ٨ ساعات من الأحد إلى الخميس والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية الشاملة، كما خصص التجمع الصحي عدد ٨ مراكز لخدمات الرعاية العاجلة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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