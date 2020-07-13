شكرا لقرائتكم خبر عن 32 ألف مستفيد من «الرعاية الأولية» بمكة والان نبدء بالتفاصيل
ويبلغ عدد المراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي بمكة ٨٠ مركزا يعمل منها ٦٦ مركزا لفترة ٨ ساعات من الأحد إلى الخميس والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية الشاملة، كما خصص التجمع الصحي عدد ٨ مراكز لخدمات الرعاية العاجلة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
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