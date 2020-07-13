شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: احذروا التطبيقات والروابط المجهولة والان نبدء بالتفاصيل

شددت وزارة الصحة بضرورة الحصول على التطبيقات المعتمدة والتابعة لها، وعدم استخدام الروابط المجهولة لجهات لا تتبعها، مؤكدة من خلال مصدر مطلع لـ«اليوم»، أن التطبيقات المعتمدة يمكن الحصول عليها عن طريق موقع «الصحة» أو حسابها الرسمي في متجر التطبيقات.

وحذرت من الانسياق خلف روابط لجهات تهدف لجمع معلومات أو بيانات للمستخدمين، لأغراض مجهولة، موضحة أن تطبيقاتها المعتمدة تتضمن كلا من تطبيق (تطمن) الذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين على العزل المنزلي، أو الحجر الصحي، بما يضمن سلامتهم، ويعزز من إجراءات تعافيهم، وتطبيق (صحة) الذي يقدم خدمة الاستشارات الطبية، من خلال أطباء معتمدين ومنتقين بعناية تحت إشراف وزارة الصحة، حيث يمكن من خلاله استشارة الطبيب عن طريق المحادثات النصية أو الصوتية أو الفيديو، وبإمكان المريض أيضًا تقييم التجربة بعد الانتهاء من الاستشارة الطبية.

وأضاف المصدر إن التطبيقات المعتمدة تتضمن أيضا، تطبيق (عشانك) ويهدف لتقديم العديد من الخدمات لمنسوبي الوزارة ومنها توفير العديد من العروض، وتسهيل إجراء التسجيل في الرحلات، ومتابعة الفعاليات والمناسبات والتسجيل فيها، كما يقدم خدمة (تستاهل) التي تهدف لمشاركة منسوبي الوزارة أفراحهم ومناسباتهم بتقديم الهدايا والتهاني في حال الزواج، أو قدوم مولود أو الترقية، ونشر إعلانات وظائف التكليف بالوزارة، ونشر جميع تعاميم وزارة الصحة وسهولة الاطلاع عليها، ونشر المجلة الشهرية الإلكترونية (وريد).

وأوضح أن التطبيقات المعتمدة تشمل كذلك تطبيق (موعد) الذي يمكن المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد، إذ يحجز الموعد ويعدله أو يلغيه في أي مستشفى يتم إحالة المريض إليه، وتطبيق (موارد) الذي يهدف لتقديم الخدمات الذاتية الرسمية لمنسوبي وزارة الصحية؛ حيث سيكون الوسيلة الرسمية الوحيدة لتقديم طلب الإجازات بكافة أنواعها السنوية والمرضية والاضطرارية، والمباشرة بعد الإجازات، والانتدابات، وكل ما يتعلق بالموظفين، متابعا أن ذلك بالإضافة إلى تطبيقي «تباعد» و«توكلنا» التابعين للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا.