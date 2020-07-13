شكرا لقرائتكم خبر عن فرز طلبات الحج من 160 جنسية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة انتهاءها من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١هـ للمتقدمين إلكترونيا من ١٦٠ جنسية،‏ لاختيار من سيؤدون الفريضة، وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، معربة عن أمنياتها أن يجعل الله حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.

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