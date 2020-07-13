شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 متر الحد الأدنى لطول الشجرة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية، الذي أصدرته الأمانة ضمن مبادرتها للارتقاء بجودة الحياة في المدينة وتحسين مشهدها الحضري، وزيادة المساحات الخضراء بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030، موجها باعتماد المخططات خلال 90 يومًا للبدء بالمرحلة الأولى من التطبيق.

وتضمن الدليل توجيهات بيئية لتحسين جودة التشجير في مدينة الرياض، كاختيار أنواع أشجار قوية البنية ذات الظلال الواسعة وقليلة الاحتياج المائي المتحملة للظروف المناخية للمدينة، والمنطبق عليها جملة من الاشتراطات العامة والخاصة، منها: مقاومتها العالية للآفات، وسرعة نموها وكثافته، وغزارة التفريعات والأغصان المكونة للظل، مع مراعاة المواصفات الإنشائية للأرصفة والجزر الوسطية والمساحات المخصصة للمشاة والضامنة لانسيابية حركتهم.

وشمل الدليل التنظيمي مواصفات شبكات ري الأشجار، مع تأكيده على أهمية ترشيد استهلاك المياه، متضمنا شروط زراعة الأشجار وصيانتها، ومنها ألا يقل طول الشجرة عن ٢,٥ متر، وبضوابط تحدد توزيع الشجيرات والمغطيات بين الأشجار، مستعرضًا نماذج متنوعة لأعمال التشجير، كالمواقف ذات الأرصفة الجانبية، والجزر الوسطية.