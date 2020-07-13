التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمر صاروخين بالستيين و6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه أهداف مدنية سعودية المزيد

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين، اعتراض وتدمر 4 صواريخ بالستية و7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه أهداف مدنية سعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيانين منفصلين، إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.

وأكد كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

ونوه إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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وطالب التحالف العربي، الخميس، المجتمع الدولي بوضع المسؤولية القانونية على النظام الإيراني لما يحدث باليمن.

وبحسب ما نقلته "العربية" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي فإن الزوارق الحوثية المفخخة

كانت تستهدف خطوط الملاحة؛ حيث يتم التحكم بها عن بعد.

واتهم المالكي مليشيا الحوثي باستخدام ميناء الحديدة لتنفيذ عمليات إرهابية، مؤكداً سعيها لاستهداف المدنيين.