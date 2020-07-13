ارتفاع عدد المصابين جراء نشوب حريق على متن سفينة عسكرية أمريكية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا إلى 21 شخصا بينهم 4 مدنيين المزيد

ارتفع عدد المصابين جراء نشوب حريق على متن سفينة عسكرية أمريكية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا إلى 21 شخصا بينهم 4 مدنيين.

وقال مسؤولون بالبحرية الأمريكية إن حريقا ضخما ما زال مشتعلا على ظهر السفينة الحربية بونهوم ريتشارد.

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية الراسية في قاعدة سان دييجو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترا.





وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم لإطفاء الحريق.

Advertisements

وكتبت قوات البحرية على تويتر إنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي بإصابات لا تهدد حياتهم، والطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم".

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على السفينة عندما أعلن نشوب الحريق نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييجو على تويتر إن انفجارا وقع على السفينة وإنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.

وبحلول ظهر اليوم بالتوقيت المحلي قالت الإدارة إن تعليمات صدرت لكل أفرادها بالخروج من الرصيف البحري في الوقت الذي أظهرت مشاهد مصورة من الجو تصاعد الحريق.