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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه السعودية
متابعات الخليج 365 - واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة .
وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار ، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم من اعتراض وتدمير (٧) طائرات بدون طيار وعدد (٤) صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. مبيناً كفاءه القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية .
وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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