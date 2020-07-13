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اليوم بدء إدراج وتداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري
على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري.
وقالت “تداول” في بيان سابق: إنه سيتم إدراج أملاك العالمية بالرمز 1182 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.
وكانت شركة الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي تغطية الأسهم المطروحة للأفراد 2690% بما يعادل 26.9 مرة.
وقالت الشركة في بيان: إن عدد المكتتبين بلغ 266.82 ألف مكتتب قاموا بضخ 1.2 مليار ريال.
وأضافت الأهلي كابيتال، أن نسبة التغطية للمؤسسات بلغت 498% بما يعادل 4.98 مرة.
وقررت أملاك العالمية للتمويل العقاري طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد.
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