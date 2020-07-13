السعودية | كيفية التسجيل لرياض الاطفال في السعودية من خلال نظام نور

نظام نور هو نظام للتسجيل في رياض الأطفال بجميع مدن ومحافظات السعودية، والان نظام نور لعام 1442 هـ تم اتاحته للتسجيل في رياض الأطفال الآن بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ التسجيل لطلاب الروضة يوم الاثنين 22 من شهر ذي القعدة الموافق 13 يوليو 2020 على وصلة نظام نور و سيتقدم طلاب السنة الأولى على موقع نظام نور على الإنترنت، و الذي يربط الطالب المنصة من خلال حساب الوصي على الطالب الذي فعله لمعرفة كل شيء عن المنصة و تقديمها.

أعلنت وزارة التربية و التعليم السعودية بأنها ستقوم بتاجيل تسجيل الأطفال في نظام رياض الأطفال عن طريق موقع نظام نور 1442 هـ إلى 11/22/1441 هـ، بعد 7 يوليو 2020 م،بالاضافة الى ان المنصة متشابكة مع وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، لهذا سوف تستمر المنصة في تسجيل الأطفال خلال العام الدراسي:

الخطوات اللازم إتباعها للتسجيل في نظام نور:

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اولا قم بالدخول على موقع نور الالكتروني . بعدها قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر بإدخال رمز التحقق في الاسفل. بعد الدخول اختر ” طالب مستجد “. ثم اختيار ” رياض الأطفال “. ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة. ثم إختيار المدرسة. ثم قم بتقديم جميع المستندات إلى المدرسة بالاضافة إلى مستندات الكشف الصحي.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور

لإتمام التسجيل لمرحلة رياض الأطفال في نظام نور قم بتقدم طلبًا للتسجيل من خلال حساب ولي الأمر و الموافقة لبعض الشروط المطلوبة ويشمل ايضا بلوغ سن الطلاب المطلوب من المملكة العربية السعودية والسن المناسب.

الأوراق المطلوبة وهي :

صورة من شهادة ميلاد الطفل التي سيتم تسجيله.

صورة من التطعيم الخاص به الذي أجراه.

صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

قيد عائلي.

عدد 9 صور شخصية للطالب.

من ثم القيام بعملية التسجيل للأبناء من خلال نظام نور على ثلاث مراحل ترتبط بالعمر، لذلك يبدأ المستوى الأول من 3 سنوات، و يبدأ المستوى الثاني من 4 إلى 5 سنوات، و يبدأ المستوى الثالث من 5 إلى 6 سنوات.