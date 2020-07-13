، "التحالف": اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية ،

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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير صاروخَين باليستيَّين، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وتفصيلاً، أوضح العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني، ودول جوار اليمن، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبِّق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، والمحاولات الفاشلة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 02:02 AM
أكد المالكي أن القوات المشتركة ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف الأعمال الإرهابية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير صاروخَين باليستيَّين، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وتفصيلاً، أوضح العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني، ودول جوار اليمن، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبِّق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، والمحاولات الفاشلة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
، "التحالف": اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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