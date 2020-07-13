شكرا لمتابعة خبر عن بندر العصيمي يكشف سبب إصابة كورونا لأشخاص دون آخرين بنفس المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي، عن سبب إصابة فيروس كورونا لأشخاص دون آخرين على الرغم من كونهم بنفس المنزل.
وأوضح العصيمي أن هناك 7 فيروسات من عائلة كورونا، ثلاثة خطيرة تسببت في ثلاثة أمراض وهي سارس وميرس وكوفيد.
وأشار إلى أن الأربعة الآخرين من فيروسات كورونا الزكام وهي OC43 وHKU1 وNL63 و229E والتي تتسبب في الزكام العادي.
ولفت العصيمي إلى أن جامعة كاليفورنيا، وجدت نسبة لديهم خلايا الذاكرة المناعية T تكوّنت في أجسامهم بسبب إصابات سابقة بكورونا الزكام، ما يعني أن كورونا الزكام تعطي مناعة ضد كورونا الجديد.
وأكد أنه إذا صحت هذه الدراسة، فسيعني ذلك أن هناك المليارات ممن لديهم مناعة مكتسبة سابقاً ضد كورونا الجديد.
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