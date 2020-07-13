شكرا لمتابعة خبر عن محافظ المندق يتعافى من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

تعافى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، من فيروس كورونا المستجد ، معلنًا مغادرته مستشفى الملك فهد بالباحة أمس الأحد.

وكان المحافظ قد دخل العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد مطلع شهر ذو القعدة الجاري، وظل فيها 4 أيام.

وثمن الفايز، دور الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في متابعته منذ إصابته.

يذكر أن معيض الفايز، قد أعلن إصابة والده بالفيروس، ووالدته وشقيقه واثنتان من شقيقاته.