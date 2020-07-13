محافظ المندق يتعافى من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):تعافى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، من فيروس كورونا المستجد، معلنًا مغادرته مستشفى الملك فهد بالباحة أمس الأحد.
وكان المحافظ قد دخل العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد مطلع شهر ذو القعدة الجاري، وظل فيها 4 أيام.
وثمن الفايز، دور الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في متابعته منذ إصابته.
يذكر أن معيض الفايز، قد أعلن إصابة والده بالفيروس، ووالدته وشقيقه واثنتان من شقيقاته.
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