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محافظ المندق يتعافى من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

تعافى محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، من ، معلنًا مغادرته مستشفى الملك فهد بالباحة أمس الأحد.

وكان المحافظ قد دخل العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد مطلع شهر ذو القعدة الجاري، وظل فيها 4 أيام.

وثمن الفايز، دور الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في متابعته منذ إصابته.

يذكر أن معيض الفايز، قد أعلن إصابة والده بالفيروس، ووالدته وشقيقه واثنتان من شقيقاته.

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