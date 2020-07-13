شكرا لمتابعة خبر عن المررو تحذر من المراوغة بسرعة بين المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، السائقين من المراوغة بسرعة بين المركبات.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.
وأضافت : تزيد صعوبة التحكم بالمركبة وتعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.
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