شكرا لمتابعة خبر عن المررو تحذر من المراوغة بسرعة بين المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، السائقين من المراوغة بسرعة بين المركبات.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

وأضافت : تزيد صعوبة التحكم بالمركبة وتعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.