أصحاب «عقارات نيوم» يتسلمون دفعة جديدة للتعويضات المالية

سلّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة اليوم الأحد، دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وأكد أمير المنطقة خلال تسليم التعويضات، أن المواطن السعودي، يُسَرُّ ويسعد بأنه مواطن في هذه البلاد الكريمة، ويشعر بالاعتزاز والفخر لأن ولاة أمرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد الأمين - حفظهما الله - نَذَرَا أنفسهما لخدمة الدين أولًا ثم شعبهما وبلادهما.

وقال أمير منطقة تبوك: «أحمد الله أني كنت جزءًا من هذا الأمر الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لإنماء هذا البلد ليس عمرانياً فقط ولكن بشرياً وهذا هو المهم». مثمناً توجيهات ولي العهد، الخاصة بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية من قبل، لكل من شمله التعويض سواءً في محافظة ضباء أو مدينة تبوك إضافة إلى تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية لهم.

وأضاف، أن ولي العهد، أمر بأن تكون التعويضات شاملة حتى للممتلكات التي لا يوجد لها صكوك وأرواق رسمية ولن يُستثنى أحد، مشيرًا إلى أن المشروعات التي سوف تنفذ والجاري تنفيذها سوف تعود بالنفع لأسرهم ولأبنائهم وبناتهم والمنطقة من خلال فرص الابتعاث للبنين والبنات وأعطاهم الأولوية في التوظيف وهي نعمة كبرى نحمد الله عليه.

وتابع الأمير فهد بن سلطان: «نحن الآن في اتصال مع وزارة الإسكان والداخلية لعمل تنظيم لتمكين وزارة الإسكان بمساعدة تلك الأسر في تسهيل بناء منازلهم الجديدة، وهي ستكون ملفتة مقارنة بما هو حاصل الآن».

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وناشد الجميع التعاون مع أعمال اللجان الميدانية لتقرر كل أسرة مكانها، ليتسنى للجهات المعنية من إكمال تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس، وأيضًا في كشوفات وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الأمور الحياتية، مؤكدًا على أن كل أسرة سوف تجد ما يسعدها في المستقبل وما يسعد أبناءها وبناتها وهم في بلادهم وعلى أرضهم.

وأشاد في الوقت نفسه، بمبادرات شركة نيوم والتي أطلقتها ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لتطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات المجتمع المحلي للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أمر في غاية الأهمية وسيغير منظومة ومفهوم الطاقة، وهو ما نسعد ونفخر بأن يكون هذا المشروع الفريد على هذه الأرض وفي هذا البلد.

وشدد، على أنه خلال فترة وجيزة سوف نرى نسبة كبيرة من السعوديين يقضون جزءًا من أوقاتهم وإجازاتهم على هذا الساحل وبما توفره هذه المشاريع من مرافق وإمكانات تفوق أي مكان بالعالم, وهو أمر مهم جدًّا لاقتصاد المملكة، لافتاً إلى أن البرنامج سيستكمل صرف بقية المبالغ على دفعات متتالية وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك، وبشكل يومي وستكون جميع الأمور منتهية بإذن الله في القريب العاجل. كما ثمّن جهود اللجان العاملة في التعويضات والتي شارك بها مجموعة كبيرة من أبناء وبنات الوطن، خاصة وأنهم يعملون ليل نهار منذ أشهر، وهو ما يجعله فخوراً بهم وبما أنجزوه من مهام في عملهم.

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