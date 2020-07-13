للطلاب والطالبات.. رابط وشروط الإلتحاق بجامعة الأمير سطام

أوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن استعدادها لتلقي طلبات التقديم للإلتحاق بالجامعة.

وكشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن بوابة التقديم الإلكتروني ستبدء تلقي طلبات الإلتحاق بداية من يوم الأربعاء الموافق 24-11-1441هـ حتى يوم الثلاثاء 30-11-1441هـ.

رابط التسجيل في جامعة الأمير سطام

ودعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز،خريجي الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بالجامعة إلى تقديم طلبات التسجيل عبر منصة القبول الإلكترون الموحد للطلاب، والتي يمكن الوصول لها عبر الرابط التالي (من هنا).

كما دعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الطالبات من خريجات الثانوية العامة الراغبات بالالتحاق بالجامعة إلى تقديم طلبات التسجيل الخاصة بهن عبر منصة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات، والتي يمكن الوصول لها عبر الرابط التالي (من هنا).

شروط الإلتحاق بجامعة الأمير سطام

وحددت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الشروط الواجب توافرها في المتقدم بطلب الإلتحاق للجامعة، وتتمثل هذه الشروط في :

- أن يكـون حاصـلًا علـى شـهادة الثانويـة العامـة أو مـا يعادلها مـن داخـل المملكة أو مـن خارجهـا ويقـرر مجلس الجامعة معادلـة الشـهادات مـن داخـل المملكة لغـرض القبـول بنـاء علــى توصيــة مجلس الكليــة وتكـون قـرارات لجنة المعادلات في وزارة التعليـم المرجع في معادلـة الشـهادات مـن خـارج المملكة

- ألا يكـون قـد مضـى علـى الثانويـة العامـة أو مـا يعادلها مـدة تزيـد علـى خمـس سـنوات

- أن يكون حسن السيرة والسلوك

- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة

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- أداء اختبار القدرات

- أداء اختبار التحصيلي للتخصصات التي تطلب ذلك

- أن يكون لائقا ًطبيا

- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة

- أن يستوفي أية شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم

- ألا يكون مفصولا من جامعة أخرى لأسباب تأديبية

- لا يجوز قبـول الحاصلين علـى شـهادة البكالوريـوس أو مـا يعادلها للحصـول علـى بكالوريـوس آخـر

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